«Образ интересен»: Бузова красиво появилась в платье с принтом «тай-да» и модных туфлях на платформе

Ольга Бузова выбрала для съемок интересный образ в розовых тонах. Звезда облачилась в платье по фигуре с принтом «тай-да», а также в трендовые туфли на платформе.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева заметила, что звезда умело сочетала в одном аутфите сразу несколько эпох, создав в итоге актуальный лук.

«Яркий образ Ольги сочетает в себе как стиль 60-х, так и 70-х. Прическа с хвостиком напоминает знаменитую прическу молодой Катрин Денев. В 60-е девушки мечтали выглядеть, как она, ведь ее стиль создавал знаменитый кутюрье Ив Сен Лоран.

А вот обувь из 70-х. Именно тогда на самом пике моды была обувь с огромной платформой, которую носили с мини либо с брюками клеш. Размытый принт «тай-дай» в ярких красках из той же истории. Сейчас модно объединять воедино несколько стилей, главное — гармонично увязать их между собой.

Образ интересен современным прочтением, а именно: фигурная форма каблука, цепи, макияж, маникюр, татуировки… Видна игра в образ», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.