Матриархат: Ксения Бородина отметила Пасху в компании мамы, бабушки и дочерей

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поделилась семейным снимком, на котором нет ни одного мужчины.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина отмечает первую Пасху в статусе разведенной женщины с двумя детьми.

В праздник она не осталась одна. В гости к Ксении Бородиной приехали ее самые любимые люди – мама и бабушка.

Снимком, на котором она запечатлена в компании самых близких родственников, Ксения Бородина поделилась в микроблоге.

В кадре предстала сама звезда экрана, две ее дочери Теона и Маруся, мама и бабушка. Перед ними – празднично накрытый пасхальный стол со всеми традиционными атрибутами: куличом, творожной пасхой, крашеными яйцами. В дополнение к ним – ягоды и фрукты.

«С великим праздником! Всего самого доброго, светлого вам и всем вашим родным и близким», — написала под семейным снимком Ксения Бородина.

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