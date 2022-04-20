«Даже мне ее жалко»: Миро вслед за Абрикосовым пришла в ужас от экс-мужа Бородиной

Блогер Лена Миро написала в своем «ЖЖ», что бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров вовсе не случайно троллил ее публично в своих социальных сетях. Он решил таким образом привлечь к себе внимание подписчиков, а затем объявил онлайн-курс.
Миро больше всего умилило, что Омаров будет учить людей тому, как заработать деньги легко, без особых усилий и привлечений средств.
«Удивительный, конечно, Курбан человек. Просто удивительный. Даже спустя год после развода продолжает поднимать деньги на Бородиной. Нужен бесплатный пиар перед продажей марафона? Лучший способ — втравить в срач бывшую. Чего она там без дела сидит?
Я последний человек, которого можно упрекнуть в симпатиях к Ксюнделю, но тут даже мне ее стало жалко», — написала Лена Миро.
Любопытно, что мнение блогера практически полностью совпадает с тем, что высказал ранее экс-участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов. Он также убежден, что Ксению Курбан использовал и использует до сих пор. И тоже пожалел ведущую.
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