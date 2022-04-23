Без мужа похорошела: 39-летняя Бородина показала, как преобразилась за последние годы

Ксения Бородина является известной телеведущей. Больше 15 лет она ведет шоу «Дом-2». Ей удалось добиться славы и заработать миллионы рублей. Теперь у нее есть квартиры в Москве, а живет Ксения в просторном доме вместе с дочками Марусей и Теоной.

Длительное время она состояла в браке с Курбаном Омаровым, но в прошлом году они развелись. Примечательно, что теперь звезда даже разговаривать с ним не хочет.

Теперь Бородина позволяет себе чаще отдыхать с подругами. Она также участвовала в шоу «Ледниковый период» и смогла похудеть. Телеведущая еще чаще ездить на курорты.

А вот 23 апреля она решила показать, как преобразилась за последние три года. Ксения похвасталась длинными волосами, посвежевшим видом и новым стилем — более утонченным и женственным. Примечательно, что она и сама довольна тем, как выглядит в 39 лет.

Поклонники остались с ней солидарны во мнении. «С длинными», «Без мужа лучше», «Фото слишком разные, но с каре вам огонь», «С короткими намного стильнее», «С расчесанными волосами любая длина хорошо», «Очень нравится вас стиль! Теперь вы модно выглядите», «Ну вам любая прическа идет, но вы похудели и стали круче выглядеть», — прокомментировали пост подписчики.

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