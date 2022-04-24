«Выходи за меня!»: Моргенштерн с букетом роз сделал публичное предложение руки и сердца

Пока поклонники обсуждают, сошлись ли Моргенштерн и Дилара, расставшиеся супруги проводят вместе вечера в Дубае. Рэпер даже сделал предложение Зинатуллиной, но она отказала.
Дилара Зинатуллина после расставания с мужем еще давала себе шанс на воссоединение с ним, однако Моргенштерн публично признался в изменах. Мало того, заявил, что считает это нормальным. После этого его избранница не выдержала и написала рэперу: «Прощай».
Моргенштерна такое развитие событий не очень устраивало, он купил букет роз и явился домой к Диларе, которая не хотела его впускать, воткнув в замок ключ изнутри (у артиста был свой комплект). В итоге все-таки сжалилась и разрешила ему войти. Все происходящее поклонники звезд могли наблюдать во время стрима Зинатуллиной.
Моргенштерн публично признался своей экс-жене в любви, на что та скептически ответила: «Слава богу, мы развелись». Артист не стал долго думать и заявил: «Выходи за меня!» Однако Зинатуллина проявила непреклонность.
«Во второй раз — нет!» — отрезала она.
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