Почему семейный союз рэпера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной не продержался и года

«Лучший пример и учитель»

История любви Алишера Моргенштерна и Дилары напоминала поучительную сказку или слезливую мелодраму: он злоупотреблял наркотиками, кичился богатством и разгульным образом жизни, пару раз загремел в реанимацию с передозировкой, тогда как она — примерная девочка из хорошей семьи, окончившая школу с отичием, — приняла бунтаря таким, какой он есть, образумила, обласкала, угомонила и направила на путь истинный.

Да, эти отношения сопровождались обязательным антуражем рэп-игры: дорогущими подарками, кольцами, тачками, пачками денег и прочими атрибутами успешности по американским лекалам. На пафосной свадьбе, где звездных гостей уровня Дани Милохина и Насти Ивлеевой на теплоходе развлекали Александр Ревва и Ксения Собчак, в конце августа прошлого года Моргенштерн подарил жене украшения за 1,2 миллиона рублей. А до этого — на 21-й день рождения — красный Range Rover (стоимость от 15 миллионов рублей) и кейс с пятью миллионами рублей. На День святого Валентина Дилара получила швейцарские часы Patek Philippe за миллион рублей.

И все же, несмотря на хайп и громкие пиар-акции по поводу каждого презента, казалось, что все это вторично — лишь для того, чтобы коллеги не застыдили. Безусловно присутствовавшая романтика обнадеживала. Он восхищался скромностью, робостью и мудростью возлюбленной, называя ее «женщиной века». Она считала мужа гением.

— Я благодарна обстоятельствам и отношениям с Алишером не за деньги, — объяснялась Дилара. — Я восхищаюсь его работой, и мне посчастливилось наблюдать за ней изнутри… Я благодарна за то, что я в отношениях с тем человеком, которым могу гордиться и восхищаться, которого безмерно уважаю.

Мой самый лучший пример и учитель — мой муж.

В 2019 году «учитель» подзабыл про романтику и, вспомнив о статусе крутого рэпера, пустился во все тяжкие. Дилара все это вытерпела, и в итоге он вернулся, одумавшись и осознав, что семья — единственное, что не дает ему уйти в крутое пике.

«Ели, спали, играли»

Однако твердой основы у этого романа не было. На поверку все оказалось словно в клипе: весело, иронично, красиво, но не по-настоящему. В 2017 году они начали встречаться. В 2021 году поженились. В 2022 году решили развестись. Брак не продержался и года. Рэпер выпустил трек с недвусмысленным названием «Селяви», в котором во всем признался: «Рок-звезда не может быть хорошим мужем, рок-звезда не может быть хорошим парнем…» Дилара в ответ дала развернутый комментарий, в котором подтвердила развод и разложила все по полочкам. «После свадьбы начался, наверное, худший период наших отношений, — объяснила девушка в специальном видеообращении к подписчикам. — Мы погрязли в рутине. Все, что мы делали, — ели, спали, играли в игры на компьютере».

Винит в развале семьи девушка и отъезд в Эмираты: в декабре пара уехала в Дубай, Алишер объявил, что навсегда покинул Россию. «Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже», — признается Дилара.

Теперь начинается самая неприятная часть отношений: раздел имущества, взаимные претензии и извлечение скелетов из шкафов. Юристы наперебой прогнозируют, кому же достанутся богатства Моргенштерна. Семейный кодекс, как известно, строг — все имущество, приобретенное за годы совместной жизни, по умолчанию делится 50/50. За исключением случаев, прописанных в брачном договоре. О таком документе рэпер с женой ни разу не говорили.

По данным Forbes, за 2021 год, то есть когда уже музыкант был в браке, он заработал 7,4 миллиона долларов. По закону жена может претендовать на половину. Например, на дом, что Алишер приобрел как минимум за 100 миллионов рублей. Ресторан «Кайф», открытый рэпером до свадьбы, под дележку не подпадает, чего не скажешь о салоне красоты Dilara Nails & Beauty, который Моргенштерн на свои деньги открыл для жены в центре Москвы. Однако другие дорогие подарки останутся при Диларе — она не должна будет вернуть мужу машину, драгоценности, часы и прочее, ведь все это было преподнесено в дар и автоматически стало личной собственностью девушки.

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