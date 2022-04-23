«Не хочу это досматривать»: Дилара ответила на резкие высказывания Моргенштерна об изменах

Блогер и бывшая избранница Алишера Моргенштерна – Дилара Зинатуллина – призналась, что не смогла досмотреть до конца ролик экс-мужа с признаниями в изменах.

Отметим, что на днях Алишер выпустил видео с объяснением расставания с бизнес-леди Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, Диларе нужен примерный семьянин. А вот Моргенштерн не видит ничего плохого, чтобы провести вечер в компании других девушек.

Моргенштерн признался, что изменял Диларе во время брака. Однако он не считал это предательством. Так как продолжал любить только Зинатуллину. Но Дилара не была к такому готова.

«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать», — рассказала в своем микроблоге Зинатуллина.

Напомним, ранее модель Мария Погребняк эмоционально отреагировала на заявления об изменах, которые произнес Алишер Моргенштерн. Жена футболиста Павла Погребняка отметила, что артист еще не готов для семейной жизни.

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