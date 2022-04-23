У сына Жанны Фриске появились сестра и квартира

7 апреля Платону исполнилось 9 лет, мальчик отметил день рождения с папой, телеведущим Дмитрием Шепелевым, а бабушка и дедушка не смогли увидеть внука, поэтому вновь собираются судиться с его отцом. И это не единственная новость, касающаяся звездного семейства.

Доля для внука

Напомним, Жанна Фриске родила от Дмитрия Шепелева в 38 лет, а через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому — опухоль мозга. Дмитрий возил Жанну по клиникам США, Германии, России — женщина боролась за жизнь и все же эту битву проиграла: Жанна умерла, когда ее сыну было 2 года. После смерти звезды у нее осталось три официальных наследника: мама, папа и сын (интересы несовершеннолетнего мальчика представляет отец, с которым Жанна не успела оформить отношения). Наследники получили в равных долях не только имущество звезды, но и ее долги. Это стало одной из причин конфликта.

Когда у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга, был запущен сбор средств на лечение — деньги поступали через Русфонд. Собрали 69,2 миллиона рублей. Из них 11,6 миллиона перевели на оплату больничных счетов, 32,6 миллиона по решению певицы перечислили на лечение онкобольных детей, остаток в 25 миллионов перевели на личный счет Жанны.

Отчет фонд получил лишь о 3 с небольшим миллионах, оставшиеся 20 с лишним миллионов родные певицы Русфонду не вернули. Организация подала в суд, который обязал наследников артистки вернуть долг. В суде были представлены доказательства: 21,6 миллиона за несколько недель до смерти Жанны сняла со счета ее мама Ольга Фриске. Шепелев тогда говорил: «Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного человека. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это — не иначе как воровство…

Главное, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен». Тем не менее долг в 21,6 миллиона поделили между родителями и сыном певицы. Дмитрию пришлось выплатить деньги за Платона. Родители Жанны погасили свою часть долга, продав Шепелеву доли в загородном доме. Этот дом площадью 400 квадратов в Истринском районе Подмосковья Жанна Фриске и Шепелев начали строить после рождения сына. Собственность Жанна и Дмитрий оформили в равных долях, поэтому после смерти звезды ее половину поделили между родителями и Платоном. По слухам, Шепелев недавно выгодно продал свой особняк, однако пока эта информация не подтверждена.

Зато папа Жанны подтвердил другую сделку. Этой весной Ольга и Владимир выкупили у экс-зятя долю (треть) в квартире дочери. Жанна жила в элитной новостройке в Шмитовском проезде на Красной Пресне в апартаментах площадью 90 квадратных метров. После смерти артистки 2/3 жилья унаследовали ее родители, 1/3 — сын Платон. Кадастровая стоимость квартиры — 24 миллиона. Долей Платона распоряжался его отец, а родители Жанны переживали: Дмитрий может продать часть квартиры чужим людям, и внук ничего не получит. Поэтому недавно оформили сделку по выкупу доли. Владимир Фриске говорит: «Квартира сейчас полностью Платонова — она его ждет».

«Девочка похожа на Платона»

Договариваясь о покупке квартирных долей, стороны так и не договорились о том, как они будут делить Платона. По решению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеть внука лишь полтора часа по два раза в месяц. Родители Жанны жалуются, что Шепелев не дает им общаться с внуком. Владимир Борисович никогда зятя не любил, вот и теперь категоричен: «Я бы деньги Платону на день рождения выслал, но знаю, что тот себе заберет».

Владимир сообщил, что в ближайшее время подаст в суд на Дмитрия, чтобы иметь возможность чаще видеть Платона. К тому же они хотят познакомить внука с его двоюродной сестрой, недавно появившейся на свет. 8 апреля младшая сестра Жанны, 35-летняя Наталья Фриске, родила дочь, получившую экзотическое имя Луна.

Наталья стала мамой с помощью ЭКО. Владимир и Ольга Фриске обустроили для внучки детскую в своем загородном доме. Владимир Борисович счастлив: «Похожа на маму — в породу! Губы такие полные, щечки красные, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном…»

Как известно, у Платона уже есть годовалый брат Тихон, родившийся в отношениях его отца с Екатериной Тулуповой.

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