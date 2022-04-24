«Я его спокойно отпустила»: Надежда Бабкина объяснила, почему ее молодой муж покинул Россию

По словам певицы, сама она без мужа отдыхает в загородном поместье.

Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее молодой муж Евгений Гор покинул Россию.

«Он уехал на Бали. И вот он сейчас там. Я без него 11 часов спала. Он знает, что с ума схожу без работы. На работе с утра до ночи. Я спокойно его отпустила. Перестаньте, какая ревность. Уже 19 лет вместе». Надежда Бабкина

По словам Надежды Бабкиной, Евгений Гор занимается делами, связанными с косметикой. «А я душой и телом отдыхаю в загородном поместье. Хожу там босиком по деревянному полу. Ну и смотрю как бунтует зелень. Весна для меня – норма жизни», — заявила Надежда Бабкина.

Напомним, что молодой муж Надежды Бабкиной уехал на Бали с деловым визитом. Там у него свой небольшой свечной заводик, связанный с производством косметики.

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