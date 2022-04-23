«Традиционное застолье»: Бабкина показала закулисную жизнь «Русской песни»

Театру «Русская песня» — более 30 лет. Надежда Бабкина создала фольклорный центр «Русская песня» в 1989 году. Позже он был реорганизован в театр фольклора, а Надежда Бабкина была назначена на должность худрука.

В своем телеграм-канале артистка поделилась кадрами закулисной жизни своего любимого коллектива.

«Только в театре «Русская песня» собрания коллектива проходят в формате традиционного русского застолья!» — написала Бабкина.

Фанаты Надежды Георгиевны восхитились увиденным.

«Душевно! Как уютно и тепло! Хочу к вам», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что гражданский муж Бабкиной Евгений Гор, который недавно отметил свое 42-летие, уехал из России. Позже артистка заявила, что поездка ее возлюбленного связана с командировкой.

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