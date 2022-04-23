«Больные»: Бабкина унизила Федосееву-Шукшину, не стесняясь в выражениях

Надежда Бабкина долгие годы, как и многие, наблюдает за судебными распрями Лидии Федосеевой-Шукшиной с экс-мужем Бари Алибасовым и его сыном. И считает, что такое поведение артистки и ее дочери Ольги Шукшиной лишь пятнает имя великого режиссера Василия Шукшина.

Бабкина не постеснялась в выражениях, хлестко охарактеризовав происходящие скандалы звездной семьи.

«Было желание позвонить. Я и делала это. Бесполезно. Это больные», — цитирует артистку «Пятый канал».

Негодование артистки вызывают постоянные походы Федосеевых-Шукшиных по ток-шоу. И Бабкина считает неприемлемым подобное поведение. Поскольку убеждена – наследницы прикрываются великим именем Шукшина, чтобы добиться своих корыстных целей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!