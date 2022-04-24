«Мы записали дуэт о любви, которой не состоялось»: Успенская рассказала об отношениях с Басковым

По словам певицы, «натуральный блондин» обещал ей большую любовь.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о чувствах к музыканту Николаю Баскову.

«Мы записали дуэт о любви, которой не состоялось. Он обещал мне большую любовь. Коля очень близкий друг моей семьи. Коля сделал мне подарок. Подарил котенка. Мы давно с ним стали очень близкими людьми». Любовь Успенская

При этом Любовь Успенская мечтает выдать замуж свою 32-летнюю дочь Татьяну Плаксину. «Я могу только мечтать, что моя дочь сделает правильный выбор. У нее очередь из женихов уже десять человек», — заявила Любовь Успенская.

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Напомним, что Любовь Успенская и Николай Басков – давние друзья. «Королева русского шансона» не раз признавалась в чувствах «натуральному блондину».

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