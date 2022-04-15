«30 лет не работал, меня ненавидел»: Успенская решилась открыто рассказать о бывшем муже

Hоссийские звезды, которые приняли серьезное решение оставить своих мужей и поднимать на ноги детей в одиночестве, стали героинями нового документального фильма канала «Муз-ТВ» «Мама может: одиночки шоу-бизнеса».

Валерия честно призналась, что у нее были мысли об убийстве супруга. Любовь Успенская не скрыла, что ее муж десятилетиями избивал и терпеть не мог.

«Мой муж – негодяй. Человек, который 30 лет не работал, жил в свое удовольствие и меня ненавидел. Он меня избивал, он таких синяков мне перед концертом наделал, что мы отменили пресс-конференцию», — поведала артистка.

Однако именно к нему в свое время от Успенской сбежала дочь. Почему Татьяна Плаксина вернулась к человеку, который поднимал руку на ее мать и превратил детство в кошмар?

По мнению другой матери-одиночки Ксении Бородиной, дочери подсознательно тянутся к отцам, потому что воспринимают их как «воскресного папу», который не воспитывает, а только развлекает. А то, что мама отказывает себе во всем, чтобы поставить детей на ноги, сами дети обычно способны оценить лишь когда повзрослеют.

Документальное расследование канала «Мама может: одиночки шоу-бизнеса» можно увидеть 16 апреля в 16.00 на «Муз-ТВ». В картине расскажут громкие истории Валерии, Любови Успенской, Ани Лорак, Ксении Бородиной, Славы, Аланы Мамаевой и других знаменитостей.

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