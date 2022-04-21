Не поддерживал: Николай Басков открестился от оскандалившейся Анны Нетребко

Певец Николай Басков появился в гостях на передаче «Центральное телевидение» у Владимира Такменева на НТВ. Он обсудил с журналистами вопросы на злобу дня – украинских артистов, «плюющих в колодец», то есть оскорбляющих страну и россиян, сбежавших из страны российских звезд.

Затронули собеседники позицию Анны Нетребко, а точнее, слова поддержки в ее адрес со стороны Баскова. «Золотой голос» поспешил поправить Такменева, мол, это была не поддержка или защита Нетребко.

«Я не выступил в защиту. Я привел в пример, как Запад ставит условия» — открестился артист от своей поддержки. – «Анна оказалась тем человеком, которому предъявили санкции, сказали: «Выбирайте, Анна, либо там, либо здесь».

Ранее Басков и Нетребко тесно дружили. После скандала с ее позицией, в которой она предпочла Запад и Европу, с ней предпочли прекратить сотрудничество в Новосибирском оперном театре.

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