Любовь Успенская посадила на даче ели за 700 тысяч рублей

Певица призналась, что они ей надоели.

Любовь Успенская уже много лет проживает в особняке на Новорижском шоссе Подмосковья, площадью больше тысячи квадратных метров. На территории есть бассейн, косметический салон и даже апартаменты для любимой собаки.

Ландшафтным дизайном певица тоже озадачилась основательно.

«Каждая ель на моем участке стоит 10 тысяч долларов», — рассказала звезда в передаче «Муз-ТВ» «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков».

Однако в последнее время все внутреннее убранство, на которое когда-то артистка не пожалела ни сил, ни денег, стало раздражать певицу.

«Я уже привыкла к этим цветам. Они меня раздражают! И ели» — негодует Успенская.

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