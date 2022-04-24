«Почти копейки»: стало известно, сколько София Ротару получала за выступление

Тема заработка звезд – одна из самых обсуждаемых. Так, накануне продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что в начале карьеры Светлана Лобода зарабатывала по 5-10 тысяч долларов за концерт, а в последнее время – по 100-150 тысяч евро.

Тем временем, гонорары Софии Ротару в десятки раз меньше.

«Она за относительно небольшие деньги приезжала на сборные солянки, пела по две-три песни. Без балета, без группы. Она уже пенсионерка, как и Пугачева, ее тоже нет в шоу-бизнесе в широком понимании. Опустила гонорар до 25 тысяч евро за пару песен. Для шоубиза это почти копейки», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

Напомним, ранее Чибисов рассказал, как ведут себя некоторое разбалованные звезды.

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