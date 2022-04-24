«Разбаловали, теперь получаем»: продюсер Чибисов рассказал о хамстве и «закидонах» некоторых артистов

Организатор выступлений звезд шоу-бизнеса Кирилл Чибисов работает в этой сфере более 15 лет. По признанию продюсера, за этот период он видел многое, как в гримерках, так и закулисами.

«Не хотят организаторы выносить сор из избы, хотя страшно устали от звездного хамства и закидонов. Это касается не только украинских артистов, но и отечественного бомонда. Впрочем, в нынешнем хамском поведении знаменитостей виновато само общество. Это оно позволило звездам буквально все. Разбаловали, вот теперь и получаем», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

Напомним, ранее Кирилл Чибисов предположил, что украинская певица Светлана Лобода может получить российский паспорт и рассказал, что для этого ей нужно сделать.

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