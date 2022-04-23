«Надеемся, правительство очухается»: Кончаловский объяснил, почему завидует Машкову и Богомолову

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что испытывает зависть к своим коллегам по творческому цеху – Владимиру Машкову и Константину Богомолову.

Как отметил режиссер, он поставил на сцене театра Моссовета спектакль «Укрощение строптивой». В следующим году культурному заведению исполнится сто лет. При этом, как сказал Кончаловский, театр не ремонтировали уже более полувека.

«Когда я смотрю на какие-то невероятно технологические возможности театра Машкова, театра Богомолова, я им, честно, завидую. Очень надеемся, что правительство Москвы очухается и позволит нам построить новую сцену». Андрей Кончаловский

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Напомним, что в постановке Андрея Кончаловского задействована его жена Юлия Высоцкая, а также актер приглашенный актер Алексей Розин. Он не из труппы театра. Кончаловский специально пригласил на роль Петруччо, сообщает МК.ru.

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