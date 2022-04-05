«Одиннадцать подруг Егора»: Кончаловский вспомнил, как защищал россиянок в Корее

Телеведущая Юлия Барановская пригласила известного режиссера Егора Кончаловского на интервью в свой проект «Быть человеком».

В самом начале беседы звезда ТВ посчитала нужным объяснить зрителям, что она обращается знаменитости на «ты», потому что им вдвоем однажды довелось пережить одно путешествие.

«У нас с ним была очень забавная поездка. Егор был одним единственным мужчиной среди нас — одиннадцати женщин, — загадочно произнесла Барановская. — После этого мы перешли на «ты».

«Одиннадцать подруг Егора… — усмехнулся Кончаловский. — Я не знаю, как я выжил в этой поездке… От количества позитивных эмоций, от такого коллектива… Замечательная была поездка».

«Ну, мы просто поняли, что лучше дружить, а ты будешь нас всех защищать, — добавила Юлия. — Мы ездили в Корею, и Егор нас защищал (от корейской кухни. — Прим. авт.). Пробовал все первый, после этого говорил, что можно есть, а что нельзя. Всех нас пропускал в автобус, всем подавал руку, за всеми закрывал двери. Короче, помогал нам всем».