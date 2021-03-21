Редкий случай: 47-летняя Высоцкая в силуэтном платье миди показала тонкие щиколотки

Сама Юлия Высоцкая в одном из интервью призналась, что отдает предпочтение практичным и комфортным вещам: джинсам, жакетам, водолазкам, футболкам и тому подобному — то есть одежде стиля casual. Для заграничных поездок, путешествий, отдыха и шопинга жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского выбирает именно такие удобные, но при этом незаурядные луки. Однако в гардеробе ведущей программы «Едим дома!» есть и элегантные наряды — всевозможные платья, юбки, брючные костюмы.

На одном из снимков, который Юлия публиковала в личном микроблоге она предстала в силуэтном платье миди и туфлях-лодочках на шпильке цвета свежей весенней травы. Таким приталенным нарядом, она сделала акцент на стройной фигуре. Высоцкая не скрывает: она не ест фастфуд, вредную пищу и занимается вместе с мужем скандинавской ходьбой. Ко всему, прочему телеведущая подчеркнула тонкие щиколотки. Такой аутфит в Instagram для Юлии — редкость. Естественно, обвинить жену режиссера в недостаточной элегантности и изысканности нельзя.

Однако если оценить микроблог актрисы можно заключить, что она отдает предпочтение простым, но комфортным вещам. Часто появляется на публике в брюках, а дома предпочитает носить джинсы и шорты. И все же у нее в арсенале припасены и роскошные вечерние платья.

«Я же давно не живу по календарю», — пишет актриса.

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