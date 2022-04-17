Редкий шанс: Кончаловский объявил кастинг среди непрофессиональных актеров и актрис

Андрей Кончаловский готовится к съемкам нового сериала об Октябрьской революции. Актеров на главные роли он планирует найти среди непрофессионалов. Об этом режиссер заявил в своих соцсетях.

«Возможно, вы узнаете в этих лицах кого-то из своих знакомых. Возможно, вы сами похожи на этих героев. Я попрошу вас прислать нам фотографии и заполнить анкету, а моя группа кастинга внимательно изучит все заявки и пригласит на пробы в Москву тех, кто подходит по своим внешним данным», — написал Кончаловский на своей страничке «ВК».

Как сообщает «КП», в ближайшее время на страницах соцсетей Кончаловский будет публиковать портреты Максима Горького, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Надежды Крупской, Григория Распутина и, само собой, Ленина-Сталина-Николая II. Режиссер призывает фолловеров быть внимательными и при сходстве с тем или иным историческим персонажем, заполнять заявку на участие в кастинге.

Актерского мастерства от претендентов не требуется. При этом важное условие: натуральные губы, брови, ресницы, волосы. Также лишним будет татуаж и пирсинг на видимых местах.

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