«Перепутанные номерки в гардеробе»: Собчак высмеяла Киркорова и Тимати за странную одежду

Звезды вышли в свет в обновках не по размеру.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» высмеяла поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его давнего друга рэпера Тимати за появление на людях в странной одежде не по размеру.

На кадрах Киркоров и Тимати стоят около модного магазина. При этом невооруженным глазом видно, что, например, на поп-короле странная короткая куртка. Рэпер же наоборот в пальто, котором на нем откровенно висит.

«Перепутанные номерки в гардеробе be like». Ксения Собчак

Напомним, что Ксения Собчак недолюбливает Тимати. У них возникали скандалы в прошлом. При этом известно, что с поп-королем светская львица в хороших отношениях.

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