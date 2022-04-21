«Уже такие вещи рассказывает»: Анастасия Решетова поделилась планами подросшего сына Тимати

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — разместила в личном микроблоге фото двухлетнего сына Ратмира. Примечательно, что под снимком знаменитость рассказала о будущем образовании наследника.

Сын Тимати и Решетовой пока не ходит в детский сад. Малыш занимается с нянями и родственниками. Однако со следующего года двухлетний Ратмир отправится в детский сад с обучающей программой.

Анастасия Решетова отметила, что сын уже сейчас радует ее остроумными беседами.

«Ребят, какой кайф, когда мелкий в этом возрасте! В садик пока еще не ходит, но уже такие вещи рассказывает, что порой стою с раскрытым ртом. Кстати, со следующего года он пойдет на учебу. Я боюсь представить, что он начнет мне рассказывать, приходя из садика», — отметила модель в своем «Телеграме».

Напомним, ранее Анастасия Решетова показала, чем кормит сына после долгой разлуки. Ратмир похвалил фирменное блюдо родительницы, которая живет на две столицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.