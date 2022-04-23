Миллионы на продвижении: сколько денег заработала Ксения Собчак

Телеведущая и блогер владеет двумя компаниями, за которые отчиталась перед надзорными органами.

Ксения Собчак как владелица двух бизнесов отчиталась перед налоговыми органами о доходах за прошлый год. Оказалось, ее маркетинговая компания и агентство по пиару принесли вместе неплохие дивиденды, не то что раньше, когда от них фиксировались одни убытки.

По итогам 2021 года Собчак задекларировала от маркетингового агентства прибыль в размере 5,7 млн рублей. А вот пиар-фирма принесла ей всего 72 тысячи, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Важно, что это – не показатель абсолютно всех доходов Собчак. Суммы по контактам через ИП, например, не являются открытыми для широкого круга лиц. Поэтому сколько помимо указанного осело в кармане светской львицы, остается догадываться.

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