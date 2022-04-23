Тимати терпит убытки, а разведенный Лепс отписывает миллионный бизнес бывшей: звезды обнародовали свой заработок

Музыкант не так успешны по отчетности, как на деле.

К середине весны многие звезды-бизнесмены отчитались о доходах в налоговую. И сайт «Комсомольская правда» выяснил, кто сколько заработал за прошлый год.

Так, Тимати, который хлопнул дверью в Black Star в прошлом году, понес убытки. Его новый продюсерский проект не принес ожидаемого. Вместо этого – минусовая отчетность на 11 млн рублей. Другая фирма хоть и в плюсе, но не впечатляющем – всего 26 тысяч дохода.

Григорий Лепс тоже не блещет многомиллионными заработками как бизнесмен. Его продюсерский центр заработал «всего» 3,6 млн рублей, а убытки от непроданных очков (музыкант выпускает собственную линию аксессуаров, ценник на который доходит до полумиллиона) составили 1,7 млн рублей.

К слову, неплохой доход Лепсу в прошлом году принесла ювелирная фирма «Джи Эл Джуелри» — 4,4 млн рулей, да вот только он после развода отписал компанию своей бывшей жене.

Правда, в реальности цифры в бюджете артистов не окончательны. Поскольку многие зарабатывают через ИП, за который обнародовать свою отчетность не обязаны.

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