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Денис Дорохов показал средний чек в одном из ресторанов казахского Нур-Султана

Шоумену пришлось раскошелиться.

Денис Дорохов показал средний чек в одном из ресторанов казахского Нур-Султана
Денис Дорохов. Фото: Global Look Press

Шоумен Денис Дорохов, который находится в столице Казахстана Нур-Султане, в «Телеграм» опубликовал чек из городского ресторана.

Чек из ресторана Нур-Султана
Чек из ресторана Нур-Султана. Фото: «Телеграм» Дениса Дорохова

В заведении он взял бешбармак, черный чай по-казахски и два кумыса. Первое блюдо ему обошлось в 4990 тенге. Чай стоит 1990 тенге. Кумыс – 2500 тенге. В переводе на рубли получается 1725 рублей. Плюс десять процентов от общей суммы стоит обслуживание.

«По фоткам в телефоне можно примерно понять, что за человек перед вами. Давайте попробуем. Выкладывай последнее фото со своей мобилки в комменты. Посмотрим, что вы за люди и что у вас в голове».

Денис Дорохов

Напомним, что Денис Дорохов – участник команды КВН «Сборная Камызякского края». Он получил широкую известность благодаря съемкам в скетч-шоу «Однажды в России».

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Денис ДороховКазахстанКВННур-СултанШоу "Однажды в России"