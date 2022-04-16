Денис Дорохов показал, как выглядели в детстве звезды шоу «Однажды в России»

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» показал, как выглядели в детстве участники популярного шоу «Однажды в России». Проект выходит с 2014 года на канале ТНТ.
«Актеры «Однажды в России» в детстве. Напишите, кто совсем не поменялся и кого совсем не узнать».
На кадрах, в том числе, можно увидеть таких звезд, как актриса Яна Кошкина и комик Азамат Мусагалиев.
Напомним, что шоу «Однажды в России» — популярный проект «Камеди Клаб Продакшен».
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