Денис Дорохов показал, как выглядели в детстве звезды шоу «Однажды в России»

Некоторые из них, надо заметить, почти не изменились.

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» показал, как выглядели в детстве участники популярного шоу «Однажды в России». Проект выходит с 2014 года на канале ТНТ.

«Актеры «Однажды в России» в детстве. Напишите, кто совсем не поменялся и кого совсем не узнать». Денис Дорохов

На кадрах, в том числе, можно увидеть таких звезд, как актриса Яна Кошкина и комик Азамат Мусагалиев.

Напомним, что шоу «Однажды в России» — популярный проект «Камеди Клаб Продакшен».

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