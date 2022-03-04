«Пока мне вести КВН никто не предлагал»: Азамат Мусагалиев про шоу «Музыкальная интуиция», знакомство с Орейро и «Игру»

Известный телеведущий и юморист объяснил, в чем основная проблема шоу «Игра» и ждать ли зрителю продолжения.

Новый сезон шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ обещает преподнести сюрпризы. Продюсеры постарались и даже смогли согласовать участие в проекте Наталии Орейро. Россиянка стала капитаном команды и продемонстрировала отличную интуицию.

О том выпуске Азамат Мусагалиев, ведущий шоу, до сих пор вспоминает с улыбкой. Честно признается, что завидовал членам команды певицы. А еще он поделился с Teleprogramma.pro, что ему предлагали роль ведущего в проекте «Игра». От этой работы он отказался, а вот если бы поступило подобное предложение из КВН, то готов серьезно подумать.

— Стартовал новый сезон шоу «Музыкальная интуиция». Чем он будет отличаться от предыдущего?

— В новом сезоне среди наших участников будут не только вокалисты, но и авторы. Они будут исполнять свои песни, и это еще одна классная возможность заявить о себе, которую дарит наше шоу. Так что ждем еще больше талантливых и креативных людей!

— У вас в гостях была Наталия Орейро, поделитесь впечатлениями от знакомства с ней?

— Я даже немножко завидую Ване Абрамову и Маше Кравченко, которые были с ней в одной команде. Хотя я эту сумасшедшую энергетику тоже ощутил.

По части шоу – тут и сомневаться не приходится: где Орейро, там всегда огонь! Уверен, что зрители от просмотра выпуска так же кайфанули, как мы во время записи.

— Какой выпуск второго сезона запомнился вам больше всего? Что было самое примечательное?

— На самом деле было много интересных выпусков, мы во втором сезоне постарались как-то аккумулировать и интересных гостей, и ярких участников. Такое ощущение, что по эмоциями второй сезон получился еще мощнее, чем первый. Плюс возможность исполнять свои песни добавила нашим участникам изюминки, на некоторых выступлениях я прямо изумлялся: «Почему они еще не популярны?» Но, думаю, после выхода программ в эфир эта ситуация изменится.

— Какие еще у вас проекты сейчас идут, над чем вы работаете?

— Сейчас много проектов в работе: это и «Музыкальная интуиция», и «Я тебе не верю». Готовим что-то музыкальное, но пока об этом не буду говорить заранее.

— Азамат, у вас большой опыт игры в КВН. Недавно Масляков объявил, что в игре будут приглашенные ведущие. Не хотели бы попробовать?

— Мне предлагали роль ведущего в проекте «Игра», но я отказался, когда узнал, что моя команда хочет принять в нем участие. Понял, что для меня важен азарт, спортивный интерес, я себя в этой стезе комфортно чувствую. В роли ведущего – тоже, но тут нужно подумать. Пока мне вести КВН никто не предлагал, а если поступит такое предложение, то, конечно, рассмотрю, это для меня очень значимая жизненная веха, как ни крути.

— В прошлом году было приостановлено шоу «Игра», в котором ваша команда была одним из лидеров. Скажите, нам ждать продолжения? Вы как-то готовитесь к играм?

— Наша главная изюминка стала проблемой: собрать весь звездный состав снова почти невозможно, у всех своя занятость, съемки, проекты. Когда все уже были собраны, то тут вмешался коронавирус, зрителям небезопасно было находиться в зале, а без них проект представить невозможно. Поэтому получился такой замкнутый круг. Честно говоря, очень жаль, что проект приостановили, он в нас всех пробуждал спортивный азарт, но есть вещи поважнее, конечно, мы все это понимаем.

— Мы постоянно видим вас на экранах. А на семью время остается?

— Стараюсь всегда его выделять. Мне не очень близка концепция работы по какому-то определенному графику, поэтому я более или менее сам его формирую. И, конечно, всегда выделяю время на жену и дочек, они для меня все. Очень люблю с ними гулять, ездить куда-то, да или просто телевизор вместе смотреть. Это очень ценные моменты, которые важны здесь и сейчас, а не когда-то потом.

— Дочки смотрят папу по ТВ? Какой ваш проект им нравится больше всего?

— Честно говоря, нет такого, чтобы они смотрели какое-то шоу только из-за меня, они смотрят то, что им нравится. С ними мы, например, иногда смотрим «Новые танцы» на ТНТ, они у меня тоже занимаются, им интересно.

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