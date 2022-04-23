«Юмор ниже пояса»: Морозов объяснил, в чем разница между Comedy Club и «Петросян шоу»

Как отметил юморист, сам он не ханжа и не против мата.

Шоумен Александр Морозов объяснил, в чем разница между популярным проектом Comedy Club и «Петросян шоу», в котором он активно выступает.

Как отметил Морозов, он всю жизнь работал на федеральных каналах, где даже слово на букву «ж» нельзя произносить. При этом комик заметил, что не относит себя к ханжам и в общем-то не против мата. Нецензурная лексика, как он думает, часть культуры.

«Сейчас полная вседозволенность, которая начинает надоедать. Я сужу об этом по отзывам зрителей. На своих концертах мы не позволяем себе юмор ниже пояса. Потому что к нам дети ходят». Александр Морозов

По словам Морозова, к нему часто подходят после концертов зрители и признаются, что «отдохнули ушами». При этом поклонники отмечают, что сегодня из каждого утюга слышна сплошная матершина, хамство и похабство. Сам он считает, что смешить можно и без пошлости, сообщает «АиФ».

Напомним, что Comedy Club – одна из самых популярных программ на телевидении. Из-за событий на Украине съемки новых программ пока приостановлены.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.