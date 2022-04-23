«Людям не до смеха»: Александр Морозов рассказал о колоссальном спаде запроса на юмор

Юморист Александр Морозов заявил, что многие люди сегодня просто ошарашены происходящими событиями. По его мнению, идет колоссальный спад запроса на юмор.
«Отменяются концерты и спектакли. Вижу, что у юмористов, у которых были сумасшедшие просмотры на разных интернет-платформах, вполовину сократилась аудитория. Людям не до смеха».
Как отметил Александр Морозов, в сложившихся обстоятельствах всем необходимо мобилизоваться. Шоумен выразил уверенность, что в сложившихся обстоятельствах без юмора можно вообще загнуться, сообщает «АиФ».
Напомним, что Александр Морозов – популярный артист «Кривого зеркала» и «Петросян-шоу». В прошлом году ему исполнилось 48 лет.
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