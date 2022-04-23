«Людям не до смеха»: Александр Морозов рассказал о колоссальном спаде запроса на юмор

По словам юмориста, многие люди просто ошарашены происходящим.

Юморист Александр Морозов заявил, что многие люди сегодня просто ошарашены происходящими событиями. По его мнению, идет колоссальный спад запроса на юмор.

«Отменяются концерты и спектакли. Вижу, что у юмористов, у которых были сумасшедшие просмотры на разных интернет-платформах, вполовину сократилась аудитория. Людям не до смеха». Александр Морозов

Как отметил Александр Морозов, в сложившихся обстоятельствах всем необходимо мобилизоваться. Шоумен выразил уверенность, что в сложившихся обстоятельствах без юмора можно вообще загнуться, сообщает «АиФ».

Напомним, что Александр Морозов – популярный артист «Кривого зеркала» и «Петросян-шоу». В прошлом году ему исполнилось 48 лет.

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