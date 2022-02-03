«Я не просто даю лыжи — и пинком с горы»: Морозова получила взбучку из-за хобби маленького сына

Комедийная актриса поставила на лыжи трехлетнего сына, за что нарвалась на волну хейта.

Татьяне Морозовой пришлось оправдываться перед поклонниками за то, что она поставила на лыжи трехлетнего сына. Звезда Сomedy Woman поделилась в своем микроблоге видео, где похвасталась, что ее младший сын уже освоил лыжный спорт. Однако вместо восхищения актриса столкнулась с волной хейта.

«Мне искренне непонятно! Куча комментариев, осуждающих меня, что я таких маленьких детей отправляю на гору! Хорошо, что не написали, что скидываю с горы», — написала Морозова в своем Instagram.

Татьяна рассказала, что ее дети занимаются с инструктором и ничего опасного в их досуге она не видит. Актриса старается соблюдать все правила безопасности.

«Горные лыжи — это спорт. Да, его относят к экстремальным! Но если ты с головой подходишь к тренировкам, когда ты умеешь кататься, он становится менее экстремальным! Он приносит массу удовольствия! Именно поэтому я ставлю детей на лыжи с раннего возраста, чтобы они научились и не боялись, а получали удовольствие от жизни! Я не просто даю лыжи — и пинком с горы, а с инструктором на пологих участках, в моем присутствии. А вы, милые боящиеся мамы и папы, сидите дома! Смотрите телевизор! И бойтесь! Ведь всё в жизни очень страшно», — рассудила артистка.