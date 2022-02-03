«Я не просто даю лыжи — и пинком с горы»: Морозова получила взбучку из-за хобби маленького сына

Татьяне Морозовой пришлось оправдываться перед поклонниками за то, что она поставила на лыжи трехлетнего сына. Звезда Сomedy Woman поделилась в своем микроблоге видео, где похвасталась, что ее младший сын уже освоил лыжный спорт. Однако вместо восхищения актриса столкнулась с волной хейта.
«Мне искренне непонятно! Куча комментариев, осуждающих меня, что я таких маленьких детей отправляю на гору! Хорошо, что не написали, что скидываю с горы», — написала Морозова в своем Instagram.
Татьяна рассказала, что ее дети занимаются с инструктором и ничего опасного в их досуге она не видит. Актриса старается соблюдать все правила безопасности.
«Горные лыжи — это спорт. Да, его относят к экстремальным! Но если ты с головой подходишь к тренировкам, когда ты умеешь кататься, он становится менее экстремальным! Он приносит массу удовольствия! Именно поэтому я ставлю детей на лыжи с раннего возраста, чтобы они научились и не боялись, а получали удовольствие от жизни! Я не просто даю лыжи — и пинком с горы, а с инструктором на пологих участках, в моем присутствии. А вы, милые боящиеся мамы и папы, сидите дома! Смотрите телевизор! И бойтесь! Ведь всё в жизни очень страшно», — рассудила артистка.
Татьяна Морозова и ее муж-бизнесмен Павел Титоров воспитывают 9-летнюю Софию и 3-летнего Федора. Сейчас они всей семьей отдыхают на горнолыжном курорте в Словении.
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