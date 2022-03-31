«Ну, пусть отдыхают»: Александр Морозов высказался об уехавших из страны звездах

Как отметил шоумен, самому ему расслабляться некогда.

Шоумен и юморист Александр Морозов заявил, что до него, безусловно, доходят отголоски новостей о звездах, которые уехали за рубеж. Многих из этих людей он знает лично.

«Кто-то говорит, что уехал просто отдыхать. Ну, пусть отдыхают. Пока не услышу какие-то аргументы или какие-то факты, доводы о своих реакциях, о поступках, об отъездах этих людей, мне очень сложно это комментировать». Александр Морозов

По словам Александра Морозова, верить всему, что говорят вокруг, он не собирается. Сам он из-за плотного графика выступлений не имеет времени для поездок за рубеж. Он и дальше будет трудиться на «благо своего народа и родины», сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Россию за последнее время покинули сразу несколько известных артистов. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак и некоторые другие.

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