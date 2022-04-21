«Полностью согласна с Лешей»: Тарасова вслед за Ягудиным раскритиковала Трусову

По словам заслуженного тренера, в словах фигуриста есть правда.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала фигуриста Алексея Ягудина, который ранее негативно высказался о серебряном призере Игр в Пекине Александре Трусовой.

«Полностью согласна с Лешей. В его словах есть правда, это так». Татьяна Тарасова

Ранее Алексей Ягудин заявил, что Александре Трусовой надо сосредоточиться не на изучении прыжка в пять оборотов, а хотя бы раз чисто откатать программу с четверными и тройным акселем. Кроме того, он подколол фигуристку, у которой нет значимых титулов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Играх в Пекине Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Такого раньше никто не делал.

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