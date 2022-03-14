«Не могу после Олимпиады»: Александра Трусова столкнулась с трудностями в спортивной карьере

Серебряный призер по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова призналась, что в последнее время ей трудно выступать.

Пока Александра не понимает, как ей дальше соревноваться. Фигуристка так сильно мечтала о золотой медали на главном турнире для спортсменов. А когда Трусова получила лишь серебро, она сильно разочаровалась в себе.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно отойти и по новой начать выступать. Поэтому хочу немножко подождать», — призналась Александра Трусова.

Фигуристка даже задумывается о карьере тренера.

«В любом случае будущее будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет. Я буду поступать на тренера, а дальше посмотрим», — добавила Трусова в беседе с Tass.ru.

Напомним, ранее Трусова решила остаться в команде тренера Этери Тутберидзе. Участница Олимпиады в Пекине не стала повторять судьбу другой фигуристки, Алены Косторной.

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