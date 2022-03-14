«Пока далеко от докрученного»: Трусова рассказала о попытках сделать прыжок в пять оборотов

По словам фигуристки, этот элемент она не сильно тренирует.

Фигуристка Александра Трусова заявила, что на своих тренировках уже пробует исполнить прыжок в пять оборотов, который никто и никогда не делал. Правда, пока у нее чисто он не получается.

По словам Александры Трусовой, сейчас она тренирует разные прыжки. К примеру, «четыре плюс четыре» оборота или хотя бы «четыре плюс три».

«Пятерной я тоже пробовала, но я не люблю говорить об этом заранее, потому что это пока далеко от докрученного чистого прыжка. Пока было так: «давай, попробуем». Просто сама. И не особо тренирую». Александра Трусова

Напомним, что Александра Трусова на Олимпиаде в китайском Пекине выиграла серебряную награду. После соревнований она была очень сильно расстроена, так как рассчитывала на золотую награду. Спортсменка пока не приняла решение останется или нет на следующий олимпийский цикл, сообщает ТАСС.

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