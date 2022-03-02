«В моду вновь вошла приталенность»: Федорова предстала в концертном зале в актуальном костюме

Оксана Федорова появилась в концертном зале в элегантном костюме в полоску. Несмотря на лаконичность, комплект деликатно и женственно подал ее фигуру.

Образ ведущей высоко оценила стилист Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Полосатый принт вне моды, но не каждая полоска помогает выглядеть стройнее. В данном случае количество неконтрастных широких полос разбавлено узкими белыми полосками, что визуально вытягивает и стройнит, разбивая пространство.

В весенне-летнем сезоне – 2022 в моду вновь пришла приталенность, но моду на контраст никто не отменял. Поэтому очень грамотный фасон брючного костюма, где жакет приталенный, а брюки свободные, объемные.

Белая классическая рубашка в моде при любой погоде — это база и классика. Плюс белый цвет рубашки повторяют белые полосы в полосатом принте костюма, что создает целостность ансамбля. В моде также туфли с ремешками, хоть они и режут ногу, но это модно.

Убранные волосы поддерживают классическую идею стиля, а небольшой завиток на челке, добавляющий легкую небрежность, делает образ более живым и романтичным», — высказалась Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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