«Не смогла заплатить за ужин»: отдыхающая на Бали Чехова пожаловалась на безденежье

Недавно Анфиса Чехова улетела на Бали. Очередной отпуск в тропиках телеведущая устроила с целью детокса. Она решила довести свое тело до совершенства, продолжая худеть. Однако на отдыхе Анфиса все чаще грустит и теперь жалуется не только на эмоциональное выгорание, но и на безденежье.

По признанию Чеховой, ее банковские карты заблокировали, поэтому она начала осваивать сложный рынок криптовалют, чтобы получить хоть какие-то наличные.

«Вчера компания моих знакомых не смогла заплатить за ужин в ресторане. Карты отключили раньше времени, и с них ничего нельзя было снять», — пожаловалась Чехова в своем инстаграме.

Добавим, что до поездки на Бали, Анфиса успела отдохнуть на Сейшельских островах, а в декабре отметилась в Египте и Абу-Даби.

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