«Начинаю поиск мест для обучения»: сбежавшая из России Чехова перевезла к себе сына

Ведущая Анфиса Чехова сбежала на Бали от эмоционального выгорания, которое почувствовала в Москве еще в десятых числах февраля.

Звезда рассказала фолловерам, что у нее давно нет настроения, а улыбки, которые люди видят на ее фотографиях, не отражают ее внутреннего состояния, она их делает на автомате.

Однако отпуск у Анфисы явно затянулся, теперь знаменитость, к тому же, перевезла к себе посреди учебного года и сына Соломона. И, похоже, обратно в Россию в ближайшее время они явно не собираются — Чехова попросила своих поклонников в «Телеграме» рассказать, где на Бали можно устроить ребенка в учебное заведение и чем его занять.

«Прилетел мой зайчик. Теперь начинаю поиск на Бали мест для обучения и развлечения сына. Если кто знает такие, поделитесь, пожалуйст,а в комментариях. Кружки, секции, обучалки, детские игровые активности…» — сказала Чехова.

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