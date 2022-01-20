«45 – баба ягодка опять»: Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру в коротких шортиках среди подруг

Телеведущая не успевает отмечать дни рождения приятельниц на Сейшельских островах.

Актриса Анфиса Чехова поделилась свежим снимком с отдыха на Сейшельских островах в личном микроблоге. Знаменитость позировала в пляжном образе среди подруг.

Примечательно, что обе подруги Анфисы решили отмечать свои дни рождения на Сейшелах. Актриса Екатерина Волкова в начале путешествия отпраздновала 40-летие. Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» в свой юбилей позволила себе пощеголять в купальнике.

А другая подруга Чеховой — блогер Кристина Дудкова — завершает поездку знаменитостей своим праздником.

Три подруги позировали в коротких шортиках и футболках с изображением числа 45.

«45 — баба ягодка опять. На втором фото в карусели я стою с двумя именинницами. В начале наших сейшельских каникул мы праздновали день рождения Кати, а в конце (уже завтра) будем праздновать день рождения Кристины», — отметила Анфиса.

«Но цифра 45 к возрасту этих девочек не имеет никакого отношения. А вот меня через год она настигнет. Но я люблю свой возраст и вообще никак не комплексую», — призналась Чехова.

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