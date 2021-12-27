«Никогда не сравниваю себя с ним»: Иван Ургант высказался об успехе Максима Галкина

Известный телеведущий Иван Ургант сравнил своего коллегу с кометой, а себя — с человеком, едущим на ослике по сельской дороге.

Ведущий Первого канала Иван Ургант дал высокую оценку популярности своего коллеги Максима Галкина.

Муж известной певицы Аллы Пугачевой уже давно расширил свои горизонты и не ограничивает себя появлением только на телеэкранах.

Максим Галкин — популярный блогер, чьи семейные видео обожают поклонники.

А в этом году Максим Галкин еще и освоил Youtube, и его проекты тоже набирают обороты.

Телеведущий Иван Ургант признался, что пока далек от подобных проектов. Себя он сравнил с человеком, едущим на ослике, который бредет по сельской дороге. А Максима Галкина — со сверхзвуковым истребителем.

«Я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост», — сказал Иван Ургант в беседе с «Комсомольской правдой».

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