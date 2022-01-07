«Вот это повзрослела»: дочка Урганта в чулках и мини-юбке выставила свой упругий «орех» напоказ

Иван Ургант ведет передачи и концерты. Он выведывает секреты и берет интервью у знаменитостей. О своей личной жизни телеведущий рассказывает редко. У него есть несколько домов и квартира.

Он счастлив в браке с Натальей Кикнадзе. У них подрастают дочки Ника и Валерия. Также Ургант принял, как родных, детей жены от прошлых отношений: сына Нико и дочь Эрику.

Если младшие наследники находятся с родителями, то Эрика уже давно живет в США. Она не скрывает, что у нее есть бойфренд. Порой падчерица Урганта демонстрирует откровенные наряды. 6 января она устроила девичник.

Эрика облачилась в белую мини-юбку, меховую жилетку и зеленые капроновые чулки. Она позировала с подругами, принимая пикантные позы. 21-летняя наследница Кикнадзе оголила свою пятую точку.

Поклонники телеведущего следят за жизнью Эрики. Многих удивили такие пикантные кадры. «Тебя же вроде учиться отправили», «Да, вроде уже взрослая», «Вот это повзрослела», «Как на это мама смотрит?», «Какой-то странный у вас праздник», «Эрика, такая красивая, необычная, но что это за наряд», «Кажется любви ей не хватает», «Зачетная фигурка», — стали писать пользователи Сети.

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