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«Вот это повзрослела»: дочка Урганта в чулках и мини-юбке выставила свой упругий «орех» напоказ

Эрика устроила девичник в США. Откровенный наряд девушки ошеломил ее подписчиков.

«Вот это повзрослела»: дочка Урганта в чулках и мини-юбке выставила свой упругий «орех» напоказ
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

Иван Ургант ведет передачи и концерты. Он выведывает секреты и берет интервью у знаменитостей. О своей личной жизни телеведущий рассказывает редко. У него есть несколько домов и квартира.

Он счастлив в браке с Натальей Кикнадзе. У них подрастают дочки Ника и Валерия. Также Ургант принял, как родных, детей жены от прошлых отношений: сына Нико и дочь Эрику.

Если младшие наследники находятся с родителями, то Эрика уже давно живет в США. Она не скрывает, что у нее есть бойфренд. Порой падчерица Урганта демонстрирует откровенные наряды. 6 января она устроила девичник.

Эрика облачилась в белую мини-юбку, меховую жилетку и зеленые капроновые чулки. Она позировала с подругами, принимая пикантные позы. 21-летняя наследница Кикнадзе оголила свою пятую точку.

Эрика. Фото: instagram.com/e_ttg/

Поклонники телеведущего следят за жизнью Эрики. Многих удивили такие пикантные кадры. «Тебя же вроде учиться отправили», «Да, вроде уже взрослая», «Вот это повзрослела», «Как на это мама смотрит?», «Какой-то странный у вас праздник», «Эрика, такая красивая, необычная, но что это за наряд», «Кажется любви ей не хватает», «Зачетная фигурка», — стали писать пользователи Сети.

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