Сплошь Fendi и Versace: Марго Овсянникова показала разряженного в бренды новорожденного сына

Экс-участница шоу «Дом-2» свозила ребенка на первый осмотр к врачу.

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова стала мамой 19 марта и уже через несколько дней после выписки из роддома устроила фотосессию новорожденному малышу.

Овсянникова не раскрывает имени и пола ребенка. Между тем, ее подписчики считают, что Марго стала мамой мальчика. Эту же версию подтверждают кадры с малышом, которые она показала после посещения врача. Вся одежда брендов Fendi и Versace была коричневых оттенков.

«Сегодня мы впервые ездили на осмотр к врачу! К счастью, у меня и моей лялечки все хорошо!» — рассказала Марго Овсянникова в своем телеграме.

Отметим, что до сих пор неизвестно, кто является отцом малыша экс-участницы шоу «Дом-2». По словам певицы, она замужем, но просто не хочет афишировать своего возлюбленного.

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