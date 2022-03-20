Первое фото из роддома: звезда «Дома-2» Марго Овсянникова родила малыша

Кто является папой ребенка, блондинка упорно хранит в секрете.

Певица Марго Овсянникова, ставшая известной благодаря участию в проекте «Дом-2», родила первенца. Об этом блондинка сообщила в своем телеграм-канале, поделившись первым снимком из роддома.

Как и многие знаменитости, она не стала сразу показывать лица своего малыша, запечатлев маленькую ручку.

«Мое счастье, моя любовь, моя новая жизнь», — подписала она кадр.

К слову, до сих пор неизвестно, кто является отцом наследника Овсянниковой. Ходили даже слухи, что это женатый Дмитрий Тарасов, но Марго поспешила их развеять. По словам участницы реалити-проекта, она замужем, но просто не хочет афишировать своего возлюбленного.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.