Черная коляска, белый конвертик: Марго Овсянникова из «Дома-2» вышла на первую прогулку с младенцем

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова в минувшую субботу, 19 марта, впервые стала мамой.

Накануне Марго Овсянникова вместе с новорожденным малышом выписалась из элитной клиники, где ребенок появился на свет.

А в эту пятницу Марго уже вышла на первую прогулку с младенцем. В микроблоге она поделилась видео, которым запечатлела стильную черную коляску и лежащий в ней белый конвертик.

Новорожденный малыш во время прогулки крепко спал, как и положено детям этого возраста.

«У нас сегодня первая прогулка и много нас собралось. Целое сопровождение — мама, Лиза, сестра. Лизе дали везти. Первый раз — десять минут», — поделилась Марго Овсянникова.

Интересно, что Овсянникова скрывает пол ребенка. Но знающие поклонники утверждают, что Марго родила дочку.

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