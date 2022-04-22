«С моим старшим сыном»: Евгений Плющенко предстал с повзрослевшим наследником от первого брака

Прославленный фигурист Евгений Плющенко — отец троих сыновей. Два младших наследника Плющенко Саша и Арсений появились на свет во втором браке спортсмена с продюсером Яной Рудковской.

А старшего сына Егора Евгению Плющенко родила первая супруга Мария Ермак. Некоторое время после развода Мария была так обижена на бывшего мужа, что не давала отцу видеться с сыном.

Но через какое-то время Евгений Плющенко сумел разрешить противоречия с бывшей женой. Он часто общается с Егором и принимает участие в его воспитании.

В микроблоге он поделился совместным снимком с повзрослевшим сыном, которому в июне этого года исполнится 16 лет.

«С моим старшим сыном Егором!» — подписал снимок Евгений Плющенко.

Подписчики олимпийского чемпиона по фигурному катанию в один голос заявили, что подросток — копия своего знаменитого папы Евгения Плющенко.

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