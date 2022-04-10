«Я этого не пугаюсь, для меня все нормально»: Гном Гномыч отреагировал на санкции против россиян

Александр Плющенко выступил с заявлением после шоу отца «Союз чемпионов» в Туле.

Фигурист Александр Плющенко, которого все знают, как Гном Гномыч, отреагировал на санкции, которые вводятся в отношении россиян и, в частности, наших спортсменов.

«Я этого не пугаюсь, для меня все нормально». Гном Гномыч

Мама Гном Гномыча известный продюсер Яна Рудковская добавила, что когда Саша Плющенко вырастет, то все ограничения уже наверняка снимут.

Также Гном Гномыч отметил, что он достойно откатался в Туле на шоу отца. Как заверил Саша Плющенко, тройные прыжки в его исполнении – дело времени. «Они уже у меня близко, я все сделаю, обещаю», — заметил сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что шоу Евгения Плющенко в Туле завершилось скандалом. Фигуристка Елизавета Туктамышева была недовольна, что некоторые ведущие обращались к залу с патриотическими речами.

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