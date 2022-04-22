Все простила? Ольга Бузова неожиданно появилась с заклятой подругой Клавой Кокой

В январе Ольга Бузова и Клава Кока после совместного отдыха в Куршевеле публично поругались в Сети.

Вначале исполнительница хита «Покинула чат» обнародовала неприглядные кадры со своей слишком веселой подругой на отдыхе. А потом и экс-ведущая «Дома-2» прошлась по приятельнице, объявив ее поступок подлым и не скрыв злорадства, когда та получила травму в горах.

«Тебе не стыдно? Я понимаю, конечно, что это Куршевель. Ха… Мы проходили это лет двенадцать назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла… Тебе не стыдно? То есть мне стыдно за тебя, Клава. Реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — отчитал Клаву Коку потом Дима Билан.

Казалось, что такие непримиримые оппонентки просто больше не могут быть вместе. Но нет — певицы появились на одном шоу «Талант» на телеканале «Пятница», снимки с которого опубликовал сайт КП. И, стоит отметить, что заклятые подруги вовсе не выглядели врагами. Неужели Ольга Бузова все простила Клаве Коке?

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