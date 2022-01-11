Присела на дорожку: Бузова на улице Куршевеля в одном халатике раздвинула ноги и села на корточки

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает свой отдых во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель. Звезда прилетела одна, а затем спустя время к ней присоединилась Клава Кока.

Сначала красотки покорили горные склоны, затем повеселились в местном ресторане. Следующим развлечением стал поход в СПА, и из этого рядового события Бузова устроила целое шоу.

Дефилируя в одном банном халате, под которым вряд ли что-то есть, поющая телеведущая вдруг раздвинула широко ноги и присела на корточки. Все это попало в кадр Клавы Коки, которая не стала скрывать видео и выложила его в Сеть.

«Ничего необычного, мы просто идем в спа», — прокомментировала Клава Кока выходку спутницы. И попросила Бузову: «Ты в моей куртке, не валяйся!».

Это не первое вызывающее поведение Бузовой, которое попало в Сеть. Ранее она показывала свою пятую точку в стрингах, приревновав инстапублику к соперницам, отдыхающим на морях в бикини.

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