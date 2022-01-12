«Тебе не стыдно?»: Дима Билан отчитал Клаву Коку за пьяные видео с Ольгой Бузовой

Похоже, TikTok-дружба Димы Билана и Клавы Коки закончилась.

12 января популярный певец опубликовал в «сториз» видео, на котором он высказывает артистке и блогеру весьма нелестные слова.

«Так стыдно… Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока, — драматично сказал Билан, снимая себя на фоне моря. – Потому что ты взяла… И подставила подругу. Жуть… Отвратительно, некрасиво. Как ты могла? Показала сначала кроссовки люминесцентные, а потом куртку, сказала: «Не падай в куртке!» Тебе не стыдно? Я понимаю, конечно, что это Куршевель. Ха… Мы проходили это лет двенадцать назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла… Тебе не стыдно? То есть, мне стыдно за тебя, Клава. Реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная».

Поясним, Клава Кока в эти дни отдыхает с Ольгой Бузовой в Куршевеле. Певицы снимают и выкладывают в Сеть много совместного контента. По, похоже, что среди множества роликов одна засветила другую в нетрезвом виде, что очень не понравилось Диме.

У Билана, напомним, собственная тяжелая история с пьяными видео в социальных сетях. Артист не раз страдал от того, что его ролики с его выходками выкладывали на всеобщее обозрение, да и он самолично выходил пообщаться с поклонниками «под мухой».

Неужто всерьез он разочаровался в коллеге, которая сняла свою подругу в непотребном виде? Ждем ответа от Коки и Бузовой.

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