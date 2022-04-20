«Трудолюбие – мое врожденное качество»: Волочкова показала, как делает гранд батман

46-летняя балерина Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать, что находится в прекрасной физической форме.
В телеграм-канале Анастасия Волочкова поделилась видео, на котором запечатлено, как она занимается у станка.
Балерина выполняет красивые движения, делая махи ногами. Под видео Анастасия Волочкова напомнила, что через неделю у нее спектакль, и пригласила на него своих поклонников.
«Экзерсис. Гранд батман. Трудолюбие — мое врожденное качество. Жду вас 26-го на спектакле в Красногорске», — написала под видео Анастасия Волочкова.
Иногда, правда, трудолюбивая Анастасия Волочкова позволяет себе полениться и дает отдохнуть своим натруженным ножкам.
Балерина рассказывала, что устраивает себе дни релакса, когда просто спит и нежится в кровати.
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